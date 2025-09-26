Celebra Nacional y sufre Millonarios con la decisión de Dimayor antes del superclásico

Todo está preparado para una nueva edición del superclásico de Colombia entre Atlético Nacional y Millonarios. La fecha 13 de la Liga Colombiana será protagonista del partido más importante en la actualidad del FPC, que enfrentará a equipos con realidades distintas. Eso sí, en el equipo bogotano hay cierta preocupación por la última decisión de Dimayor, a un día del partido.

Los de Bogotá visitarán el estadio Atanasio Girardot de Medellín con solo un dato a favor: hace 7 años no pierde en esa plaza. Después los ‘embajadores’ naufragan en la posición 12, eliminados de la Copa y en crisis institucional. Por el lado de los ‘verdolagas’ los resultados acompañan, es quinto y juega los cuartos de final de la Copa. Pero están sin técnico en propiedad y la hinchada algo preocupada por el juego.

Y ahora, la Dimayor realizó el anuncio de quiénes van a integrar el cuerpo arbitral para del duelo entre Atlético Nacional y Millonarios. Las estadísticas sin dudas dejan cierta preocupación a los ‘embajadores’, mientras que los ‘verdolagas’ están completamente tranquilos.

¿Quién es el árbitro que pita Atlético Nacional vs. Millonarios en la Liga?

El árbitro designado para el superclásico entre Atlético Nacional y Millonarios será Diego Ulloa. El colegiado del Valle arbitrará por primera vez un partido de este calibre, será el noveno partido que le dirige a los verdes y el número 14 a los azules. Sin embargo, el historial para cada uno de los equipos es muy distinto.

Atlético Nacional con Diego Ulloa en el campo no conoce la derrota y ha cosechado seis victorias y dos empates. El único antecedente en contra fue el duelo de esta Liga contra el Deportes Tolima en el que recibió dos tarjetas rojas en el mismo partido.

Designación arbitral para el partido Atlético Nacional vs. Millonarios

Del lado de Millonarios, la historia es otra: de los 13 partidos dirigidos, el azul solo ganó cinco, empató siete y perdió uno. Sumado, cuando Ulloa dirigió a Millonarios en condición de visitante jamás ganó. Y, además, en el VAR estará Ricardo García, juez que también hizo parte del videoarbitraje en el juego contra Santa Fe, que terminó dándole el paso a la final a los ‘leones’.