Sin duda alguna, José Luis Chunga es uno de los arqueros más codiciados en el fútbol profesional colombiano ya que su excepcional nivel sirvió para que Alianza Petrolera se clasificara a los cuadrangulares semifinales de la Liga, y ahora es uno de los futbolistas más buscados para reforzar algún equipo de cara al segundo semestre del 2023.

El tema contractual del arquero de 31 años es claro: en el próximo mes de junio termina su contrato con Alianza Petrolera y no renovará su contrato por lo que está abierto a recibir ofertas. Sin embargo, hay muchas noticias en las redes acerca de su futuro, por lo que el mismo se encargó de aclarar todo.

En una charla con el medio ‘Zona Libre de Humo’, Chunga afirmó que está totalmente concentrado para disputar los cuadrangulares con Alianza: “Alianza me dio esa confianza y esa estabilidad que uno quiere como jugador. El momento es bueno, queremos seguir generando más alegrías a la gente, a la institución, esperamos este domingo poder respaldar a mis compañeros”.

Luego, aseguró que solamente ha tenido un contacto con un equipo del FPC para llegar al próximo semestre: “Mi contrato con Alianza finaliza el 15 del mes que viene. Hace un par de semanas hubo una llamada a una persona que me ayuda, lo llamaron del Deportivo Cali para preguntar condiciones”.

Y agregó: “Yo no tengo empresario en este momento, no tengo compromiso con alguna persona, personalmente a mi no me ha llamado nadie. Después del 15 de junio voy a analizar las propuestas que puedan llegar para tomar una decisión. Yo ahora tengo la cabeza en los cuadrangulares con Alianza”.