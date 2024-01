Carlos la ‘Roca’ Sánchez es uno de los jugadores referentes del Fútbol Colombiano que ha sabido brillar a nivel internacional. Por estos días ha dado de qué hablar y no precisamente por lo hecho en la cancha, sino por un hecho cómico durante una entrevista en Argentina donde se le escucho hablando con acento argentino.

Las redes sociales no lo perdonaron y lo hicieron rápidamente viral. Varios colombianos lo criticaron, pues, a pesar de ser un jugador querido por sus compatriotas, pues fue una de las grandes figuras de la Selección Colombia, le expresaron que no puede perder su acento por estar jugando en Argentina.

Cómico video de la ‘Roca’ Sánchez con acento argentino desata críticas

Durante una entrevista con ESPN donde le preguntaron por su actualidad con San Lorenzo, algunas anécdotas de su carrera deportivo y otros temas, el jugador empezó hablando y desde su primera palabra se le salió el ‘gaucho’ que lleva adentro. En el primer interrogante le preguntaron sobre la experiencia de haber marcado a Messi en varias ocasiones.

Sánchez, en tono argentino, respondió: “Marqué a Messi cuando estaba en la cúspide. Fue algo muy positivo. Le pedí la camiseta, me la dio, después de marcarlo, de pegarle (…) El técnico (Hernán Darío Gómez) me mandó a marcarlo hombre a hombre. Ese partido catapultó mi carrera. Me dio resultado no darle ni medio metro”.

Los comentarios de la entrevista no se hicieron esperar y de inmediato recordaron otro video de un colombiano hablando argentino. Nada más y nada menos que Teófilo Gutiérrez en el famoso: “me quedo sin laburar”. En su momento las redes sociales no tenían tanta fuerza, pero logró tener un alcance importante, a tal punto que hasta el día de hoy se sigue hablando de eso.

El jugador colombiano que lo buscan en la Premier League

Según informa el periodista Ekrem Konur, el jugador en cuestión es Jhon Córdoba, el futbolista de 30 años surgido de las divisiones inferiores de Envigado. El futbolista está en la lista de interés de un par de clubes de la Premier League y podría dar un gran salto en su carrera en este mercado de pases.

“Nottingham Forest y Crystal Palace están en la carrera por fichar al delantero colombiano de 30 años del Krasnodar, Jhon Córdoba” aseguró por medio de su cuenta de X la fuente antes mencionada. De concretarse su traspaso a alguno de estos clubes, sería la tercera liga de élite en Europa en su impresionante carrera.

Es importante resaltar que los clubes ingleses no habrían hecho ninguna oferta formal a Krasnodar por la ficha del jugador. Jhon Córdoba finaliza su contrato en junio de 2025 y es uno de los futbolistas más costosos de la plantilla, con una cotización de 12 millones de euros según el sitio especializado Transfermarkt.

