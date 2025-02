Competencia para Win Sports: Canal de TV transmitirá el FPC de forma legal y gratuita

Cabe resaltar que el primer partido de la Liga Femenina por Señal Colombia ya se transmitió: “El primer partido de este torneo, que disfrutará la gente por la televisión pública, se transmitirá este martes 25 de febrero , desde las 4:00 p. m., con el encuentro Deportivo Pasto vs. Millonarios”, que finalizó 1-1.

Se cree que por la densidad de compromisos y la complejidad con los horarios, Win Sports no alcanza a transmitir todas las competencias. Es por eso que RTVC, medio de comunicación del Estado en Colombia, a través del canal Señal Colombia, será el encargado de la emisión de todos los partidos de la Liga Profesional Femenina en este 2025.

Pese a ese contexto, en las últimas horas se confirmó que no solo Win Sports transmitirá el fútbol colombiano en este 2025, sino que un canal público también se une a la fiesta del FPC y transmitirá uno de los torneos adscritos a la Dimayor de forma libre, legal y sin pagar un solo peso.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.