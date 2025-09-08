Competencia para Win Sports: Canal de TV transmitirá partidos premium del FPC de forma legal y gratuita

Los derechos de televisión del fútbol colombiano es uno de los temas que más debate genera en los futboleros en el país. Bien se sabe que Win Sports es la única señal oficial que transmite todos los compromisos de las diferentes categorías de la Dimayor. Incluso, este contrato abrió la polémica en Colombia desde que la plataforma se hizo paga y se confirmó que los partidos iban por un canal premium.

Pese a ese contexto, en los últimos meses se unió otro canal de televisión y ahora Win Sports no es el único en transmitir el fútbol colombiano en este 2025. Lo mejor de todo es que la opción es totalmente gratis, legal y la señal se podrá encontrar en todos los sistemas de televisión del país, pues con la señal TDT es suficiente para sintonizar las emociones del FPC.

Estamos hablando de RTVC, el canal público del país que tiene a cargo la transmisión de algunos partidos de la Liga Femenina. Se conoció que Señal Colombia transmitirá dos partidos premium de este torneo, pues junto a Win Sports transmitirá la serie definitiva entre Deportivo Cali y Santa Fe.

Se cree que por la densidad de compromisos y complejidad con los horarios, Win Sports no alcanza a transmitir todas las competencias en su totalidad. Es por eso que RTVC, a través del canal Señal Colombia, es el encargado de compartir esa responsabilidad. Ahora compartirá esas emociones con Win, que al menos para la señal básica, se debe tener un plan con cableoperador para la transmisión.

Programación para la final de la Liga Femenina

El partido de ida de la final de la Liga Femenina se disputará en el estadio El Campín de Bogotá este domingo 14 de septiembre a partir de las 5:00 de la tarde. Tres horas después del juego que tendrá el equipo masculino contra Unión Magdalena, por la fecha 11 del torneo.

El encuentro de vuelta, que definirá al campeón de la Liga Femenina 2025, será siete días más tarde. El domingo 21 de septiembre se disputará el partido definitivo a partir de las 5:00 de la tarde en el estadio Palmaseca.