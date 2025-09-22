Conmoción en el FPC: gigante del país se quedó sin director técnico aún peleando Liga y Copa

Los movimientos de directores técnicos en el fútbol profesional colombiano están a la orden del día y, tal parece, que nadie se salva. Ya se vieron los casos de Millonarios, América de Cali y Atlético Nacional, que en medio del semestre tomaron la determinación de salir de su DT. Pues bien, todo indica que en el otro gigante del país no se quieren quedar atrás y su técnico saldría en las próximas horas.

Toda la noticia se generó desde Paraguay cuando en las horas de la tarde de este martes saltó la bomba. El periodista Daniel Maciel, especialista en información sobre Cerro Porteño y la Selección de Paraguay, tiró la información en su cuenta de X.

“Estoy en condiciones de informar que Jorge Bava, DT uruguayo, 44 años, actualmente en Independiente de Santa Fe (a quienes ya comunicó su deseo de dirigir a Cerro Porteño) es nuevo técnico del Ciclón”, dijo el periodista. Enseguida esto movió todo en el fútbol profesional colombiano ya que no se esperaba semejante noticia.

Comunicado oficial de Independiente Santa Fe sobre la salida de Jorge Bava

Tras conocerse el tema, Independiente Santa Fe sacó un comunicado oficial en el cual se podría retomar aquella frase de: ‘no aclare, que oscurece’. En la misiva se dice: “A la fecha nuestro director técnico Jorge Bava tiene contrato vigente con la institución. La renovación de su contrato estará sujeta a los resultados deportivos que logre el equipo en lo que resta de la temporada 2025-II”.

A pesar de esto, en Paraguay ya dan por hecho la llegada de Bava a Cerro Porteño, que, además, pagaría una indemnización por terminar el contrato antes de tiempo. La sorpresa pasa porque Santa Fe actualmente pelea entrada a los ocho en la Liga y está en los cuartos de la Copa. Sumado a esto, es el último campeón del FPC por lo que sorprende bastante la decisión.

