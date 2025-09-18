Conmoción en el FPC: Nacional, Millonarios y América podrían irse a la B en el 2026

Grandes novedades habría en la Liga Colombiana desde el 2026 y los ojos se colocan en los tres grandes del fútbol colombiano. Atlético Nacional, América de Cali y Millonarios podrían ir a la Segunda División del fútbol profesional colombiano y los hinchas están a la expectativa. Es un tema que ya se mira con ‘pinzas’ en Dimayor y será debate en próximas asambleas. Rojos, azules y verdes ya no tendrían margen de error, si se aprueba la idea.

Cabe recordar que el único de los tres considerados ‘grandes’ de Colombia que ha descendido es América de Cali, que hasta el 2016 logró volver a la Primera División tras cinco años de martirio y de crisis en la B. No hay duda que estos clubes son los que más afición tienen en el país, más entradas venden, más publicidad generan y más televisores encienden. Un descenso sería un completo escándalo.

Y es que el tema pasa por una petición que precisamente presentaron Nacional, América y Millonarios en la más reciente asamblea de la Dimayor. La propuesta de los equipos modifica radicalmente el sistema de descenso en el FPC. Los clubes de Medellín, Cali y Bogotá también buscan una especie de equilibrio y estarían dispuestos a votar a favor que desaparezca el promedio.

Esto quiere decir que la tabla anual de la Liga Colombiana (Reclasificación), no solamente definiría los cupos a torneos internacionales, sino que los últimos se irían a la B, seguramente con el antepenúltimo jugando una promoción con el equipo de la B mejor ubicado en la reclasificación que no tenga su ascenso a la A definido.

Nacional, América y Millonarios quieren que el promedio desaparezca en el FPC

El modelo se acerca a cómo se define esa situación en la gran mayoría de Ligas en Europa, forzando a mejores campañas año por año y no depender de un promedio, que precisamente está creado para intentar ‘salvar’ a los grandes de una tentativa pérdida de categoría. Nacional, Millonarios y América colocan la idea sobre la mesa para llegar a consensos y también analizar la idea de recortar cupos en la A y que solamente sean 18 los que jueguen.

Es hasta ahora una propuesta, que podría tener cierto respaldo en la Dimayor en la próxima asamblea del mes de noviembre. Por ejemplo, este nuevo modelo de descenso, beneficiaría a Deportivo Cali, pues es el ‘grande’ más comprometido en el promedio y si se aprueba, le bastaría con hacer una gran campaña en el 2026 para mantenerse en la competencia en primera división. Dicha petición ya había sido presentada en febrero de 2023 por Jaguares de Córdoba, pero se rechazó.