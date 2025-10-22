Conmoción en el fútbol colombiano por el jugador que le dijo no a Nacional y se le ofreció a Millonarios

Dos grandes con realidades distintas… La Liga Colombiana II-2025 tiene prácticamente sentenciada la eliminación de Millonarios y la clasificación de Atlético Nacional a cuadrangulares está al caer. Con este contexto, muy pocas noticias podrían traer alegría en las toldas azules, pero apareció el jugador que le dijo que no a Nacional y se le ofreció a ‘Millos’.

A pesar de que los directivos de Millonarios despidieron al entrenador David González luego de seis partidos en los que dejó último al equipo, Hernán Torres ha podido hacer poco y nada con una nómina que pide a gritos refuerzos.

Una de las grandes falencias en Millonarios es la posición de lateral izquierdo. Si Danovis Banguero no está disponible, el nivel de Nicolás Giraldo y Jhoan Hernández es tan malo que el técnico Torres tiene que cambiar de perfil al juvenil Samuel Martín o improvisar en esa posición a un defensor central como Jorge Arias. Un refuerzo estelar podría llegar a arreglar esos problemas porque termina contrato con Boca Juniors en diciembre y llegaría como jugador libre.

El jugador que le dijo no a Nacional y se le ofreció a Millonarios

La periodista Salomé Fajardo, del canal Win Sports, entrevistó a Frank Fabra y cuando le preguntó si había tenido la posibilidad de ir a Atlético Nacional llegó una firme respuesta. “No, no. Ahora, los estuve visitando (a Nacional) estos días hace como unos cuatro meses que tuve unos días libre, los estuve visitando en el hotel de concentración y Campuzano siempre me molestaba y me decía: ’Ven, te estamos esperando el próximo año cuando quedes libre’. Pero solo quedó ahí, la verdad también hubo un tipo de acercamiento con algún empresario, pero no pasó a más todavía”, afirmó el lateral izquierdo colombiano antes de ofrecerse para jugar en Millonarios.

Frank Fabra se ofreció para jugar en Millonarios: esto dijo

Luego de revelar que le dijo no a Nacional, Frank Fabra respondió lo siguiente cuando Salomé Fajardo le preguntó por un equipo en el que le gustaría ponerse la camiseta en Colombia: “Hay muchos equipos los cuales son interesantes. Primero, el Deportivo Cali, también jugué en el Medellín y Nacional es un equipo grande. No te puedo decir uno, pero hay algo muy lindo que creo que nadie sabe y es que mi papá es hincha de Millonarios, está en el cielo, y por qué no darle una alegría a él en cielo. Pero bueno, no tengo nada todavía allá, pero es un decir en el cual me sentiría feliz de poder darle una alegría a él en el cielo”.