Conmoción en Nacional por la confesión de Jorman Campuzano tras enfrentar a Millonarios: “Casi la mato”

Atlético Nacional sabía que se jugaba la vida y pudo lograr una importante victoria en el superclásico del fútbol colombiano contra Millonarios en el Atanasio Girardot ante su gente. El equipo verde se sacude de la mala racha que tenía con uno de sus eternos rivales en Medellín, pues eran ocho años sin poder ganarle en su propia casa. El club verdolaga entra en la recta final en la búsqueda de la clasificación a los cuadrangulares de la Liga lo más pronto posible.

Jorman Campuzano y demás líderes no salen del bloque mental para perseguir el máximo objetivo. La presentación ante Millonarios olvidó por un momento que el club está buscando técnico o el dilema de dejar al entrenador encargado. Para el superclásico, Diego Arias se presentó sin muchas novedades en funcionamiento y esquema táctico, con la única novedad de que el argentino Juan Bauzá fue titular junto a Jorman por la zona media.

Bauzá tuvo más vocación de ataque, dejando a Jorman como un ‘cinco’ alargando la defensa y haciendo el primer pase. El movimiento táctico, incluso, le permitió al hijo de Tamalameque lucirse más en medio. Al final, Campuzano se retiró de la cancha como la máxima figura del juego, con gol incluido en el 2-0 definitivo. Su buen trabajo tuvo el toque final del penalti. Cuando Edwin Cardona definía con Alfredo Morelos el autor del cobro, todo lo dejaron en manos del exBoca Juniors.

Al final del juego, el volante se mostró feliz en sus palabras en Win Sports. Jorman habló de la “familia” que son en Nacional. Luego, también hizo una serie de publicaciones en las redes sociales. Un posteo llenó de curiosidad a los hinchas verdolagas. “Casi la mato”, dijo Campuzano.

Curioso posteo de Jorman Campuzano tras vencer a Millonarios

En sus historias de Instagram, Campuzano sorprendió exponiendo la reacción de la mamá de Melissa Hernández, quien es su esposa. En un video corto, se observa como madre e hija están pendientes de la televisión por el cobro de Jorman ante el arco de Diego Novoa, que se convirtió en el 2-0 de Nacional.

Como en todo penalti, la expectativa es alta y la suegra de Jorman Campuzano no lo pudo disimular. El nerviosismo invadió el hogar, tocó pararse del sofá y mirar con angustia el cobro.

La reacción del jugador fue decir: “Casi mato a mi suegra”, con emojis de cara sonriendo. “Me decía que me quería y ahora sí le creo”, agregó. Apenas fue gol, la señora celebra con su hija el gol de su esposo.