Son varios los clubes del fútbol colombiano que son muy reconocidos a nivel internacional, esto debido a las participaciones en la Copa Libertadores o Sudamericana, pero también porque algunos jugadores han llegado a clubes importantes, mantiene su aprecio por el equipo de sus amores y lo dan a conocer.

En las últimas horas, el arquero del Junior de Barranquilla, Santiago Mele, habló en una entrevista para el ‘Heraldo’, allí habló sobre diferentes temas de su estadía en el club ‘rojiblanco’, pero también confesó que algunos de sus compañeros en la Selección de Uruguay, se han ido encariñando con el equipo atlanticense por diferentes motivos.

“Hay muchos compañeros que siguen a Junior. Por ejemplo, Nico Fonseca estaba hace poco en River y por ser compañero de Borja que miraba todos los partidos, él se convirtió un poco en hincha de Junior. También Facu Torres cuando estaba en el Orlando City por Muriel”, contó el golero charrúa que defiendo los colores del Junior.

El uruguayo que le pidió la camiseta

Mele también se refirió a su compañero en la Selección de Uruguay, Darwin Núñez, el cual es compañero de Luis Díaz en el Liverpool, delantero del que confesó que en una ocasión le pidió la camiseta del Junior, aunque también indicó que el interés de su compatriota por el ‘rojiblanco’, también es trabajo de ‘Lucho’.

Darwin Núñez con Liverpool. Foto: Justin Setterfield/Getty Images.

“Con Darwin he hablado al respecto porque me dice, ‘Lucho es fanático de Junior y vive siempre pendiente’. Incluso, puedo decir que él me pidió la camiseta mía. Después ahí salió un intercambio… Tengo una relación de mucha amistad con él y lo conozco de hace mucho tiempo. Pero, entiendo que también Lucho lo influenció con el tema de que es muy pendiente a Junior y todo eso”, dijo Mele.

