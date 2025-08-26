David González vivió uno de los momentos más difíciles de su carrera como entrenador, con la crisis de resultados en Millonarios en el inicio de a Liga Colombiana, situación por la que terminó saliendo del club, esto ante las duras críticas por parte de los hinchas, el flojo rendimiento del equipo, por lo que la dirigencia lo echó.

A pesar de la mala campaña en su segundo semestre con Millos, el técnico antioqueño ha demostrado ser uno de los entrenadores con más futuro en el fútbol colombiano, realizando grandes campañas con el Independiente Medellín y Deportes Tolima, clubes con los que llegó a la final, pero el título se le escapó.

En medio del dolor por no poder continuar en el cuadro ‘embajador’, en las últimas horas el periodista Paolo Arenas reveló que David podría conseguir rápidamente trabajo en el fútbol colombiano, ya que sería uno de los principales candidatos para sumir el mando de Águilas Doradas, club que se quedó sin DT, tras la salida de Pablo de Muner.

De concretarse el fichaje de González a Águilas, este sería su cuarto equipo en el fútbol colombiano, pero el segundo en el que tiene paso como jugador, debido a que David vistió la camiseta del cuadro ‘dorado’ en el año 2014, en donde disputó 30 partidos.

David González con Millonarios en la Liga BetPlay DIMAYOR II. Foto: VizzorImage / Daniel Gallo.

El problema que tendría David con Águilas

Cabe recodar que si González llega a la dirección técnica de Águilas Doras, tendrá una dificultad a la hora de los partidos, debido a que no podrá estar en la línea del banco de suplentes, esto porque no se puede estar con dos equipos en un mismo torneo, por lo que podría entrenarlo, pero dirigir desde la tribuna y esperar hasta el 2026 para poder estar desde el banco.

