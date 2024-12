David González disputará su segunda final como entrenador en el fútbol colombiano, tras haberlo hecho por primera vez con el Deportivo Independiente Medellín, la cual perdió ante Deportivo Pereira, pero ahora buscará con el Deportes Tolima conseguir su primer título como técnico en la definición ante Atlético Nacional.

El técnico del Tolima ha demostrado ser una de las mejores caras nuevas en la dirección técnica de la Liga Colombiana, ya que tiene muy poco tiempo de experiencia, siempre ha estado en fases definitivas, teniendo un estilo de juego marcado, el mismo con el que logró clasificar al equipo ibaguereño a la final del segundo semestre.

La decisión que tomó David González

Después del final del partido ante el Once Caldas, que decretó el triunfo del ‘vinotinto y oro’ y la clasificación a la final, el entrenador David González habló en rueda de prensa ante los medios de comunicación, allí hizo una sorpresiva confesión sobre una decisión que tomó en plenos cuadrangulares para poder llegar a la final.

González contó que envió a su familia a la ciudad de Medellín, para estar 24 horas, 7 días de la semana, completamente enfocado en conseguir el paso a la final y quedar campeón, consiguiendo de momento lo primero y trabajando para levantar el título, revelación que llamó mucho la atención y que muestra el compromiso que tiene el entrenador.

David González, tecnico del Deportes Tolima en la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / Pablo Bohorquez.

“Desde que empezaron los cuadrangulares, mandé a mi familia a Medellín. Fue concentración total, no ver amigos, no salir a la calle, entrega total para el objetivo. No había posibilidad de no conseguirlo. No conseguirlo era empacar la maleta e irnos, y por eso es muy valioso, mucho, pero faltan dos partidos”, expresó David sobre la decisión que tomó con sus seres queridos.

Lo que significa llegar a la final

Sobre lo que es para él llegar a la final con el Tolima, David González indicó: “La final significa todo. Desde que nosotros quedamos eliminados el semestre pasado, el mensaje al grupo fue ‘lo vamos a intentar otra vez’, y era la última oportunidad. Vino el semestre difícil, el duro, pero sabíamos que podíamos conseguir esto”.

