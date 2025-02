Denuncian acto de racismo de jugador de Once Caldas contra un volante hondureño del Pereira

“Muy mal manejado el episodio de racismo en el clásico del Eje Cafetero por parte del equipo arbitral. Mientras el ofendido, Rubilio Castillo, lloraba ante menosprecio al que fue sometido por un rival, las autoridades miraban impávida. Al final, expulsados dos que no fueron los protagonistas directos del ataque, mientras que el agresor se marchaba sustituido. ¿No hay protocolo antirracismo en Colombia? ¿Nunca se adoptó lo que sugiere FIFA y se aplica en el mundo? Lo pregunto porque lo demás, la pusilánime actitud de los árbitros, estuvo a la vista. ¡Qué asco!”, dijo Carlos Antonio Vélez.

Read more on X

Deportivo Pereira lanzó un comunicado de prensa rechazando los actos de racismo en el fútbol colombiano. Además, Carlos Antonio Vélez se pronunció, indicó el error arbitral al expulsar a los que no fueron protagonistas y se pregunta qué ha sucedido con el protocolo antirracista del fútbol colombiano.

Las cosas no salieron bien. Hubo un detalle que dañó la fiesta del clásico cafetero en Colombia, pues el volante hondureño Rubilio Castillo fue víctima de racismo por parte de un jugador de Once Caldas. El jugador centroamericano llegó en el anterior mercado de pases al Deportivo Pereira y además fue el encargado de abrir el marcador en el Palogrande.

Un acto de racismo que deja muy mal parado el fútbol colombiano. Por la quinta fecha de la Liga Colombiana I-2025, hubo una nueva edición del clásico del Eje Cafetero entre Once Caldas y Deportivo Pereira, en el estadio Palogrande de Manizales. El compromiso tuvo un gran color en las tribunas en la previa y los hinchas del ‘Blanco Blanco’ sacaron un trapo con Dayro Moreno y la Copa Libertadores como protagonistas.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.