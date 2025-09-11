Millonarios venció a Deportivo Pasto por el duelo aplazado de la fecha 3 de la Liga Colombiana, compromiso que le sirvió al cuadro bogotano para acercarse al grupo de clasificación, pero en el que hubo mucha molestia por parte del cuadro nariñense, ya que aseguraron sentirse afectados por actuación del cuerpo arbitral.

Y es que en los últimos minutos del partido, el futbolista del Pasto, Johan Caicedo, sufrió una fuerte patada por parte del portero Diego Novoa de Millos en el área, acción en la que el cuadro visitante reclamó penal, pero el juez Bismarks Santiago ignoró y en el VAR tampoco lo llamaron, a pesar de la claridad de la infracción.

Tras el final del partido, los hinchas del conjunto ‘volcánico’ denunciaron “robo” por medio de las redes sociales, queja a la que se sumó el entrenador Camilo Ayala, que en rueda de prensa ante los medios de comunicación, expresó su indignación por la actuación del árbitro y por el VAR, debido a que los privaron de llevarse un punto en El Campín.

“Era un penal más grande que El Campín, pero obviando eso, el empate era justo. A mi jugador le rompieron la camiseta, salieron a jugar un balón sin tener punto de contacto, mi jugador estaba quieto. El árbitro sabe qué me dijo y qué le dije yo. Es una injusticia que el VAR no haya revisado esa última jugada. Había sangre y todo… ¿Cuál es el temor de pitar un penal a Millonarios en su estadio? Lo digo con respeto hacia los árbitros”, dijo Ayala, mostrando una imagen en su celular del momento en el que Novoa golpea a Caicedo.

Foto: X, Deportivo Pasto

Las pruebas que mostró el Pasto

La indignación en la visita continuó, es por esto que en sus redes sociales, mostraron la foto de la infracción a su futbolista en el área, pero también cómo le quedó la camiseta a Caicedo de la fuerte patada que le pegó Novoa.

“Así quedó la camiseta de nuestro capitán Johan Caicedo luego de la abrupta patada del guardameta rival que los señores Bismarks Santiago (Central), Juan Pablo Alba (VAR) y Hermínzul Calderón (Observador AVAR) decidieron omitir. Esperamos las correcciones profesionales pertinentes por parte de la comisión arbitral que determinen un mejor horizonte arbitral para todos los clubes de nuestro fútbol colombiano”, publicó el Pasto en su cuenta de X.

Foto: X, Deportivo Pasto.

