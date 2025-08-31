Deportivo Cali sufrió una dolorosa derrota 1-3 en condición de local ante el Deportivo Independiente Medellín por la jornada 9 de la Liga Colombiana, marcador que dejó triste a los cerca de 30 mil hinchas ‘azucareros’ que asistieron a acompañar al ‘azucarero’ al escenario deportivo en el municipio de Palmira.

El trámite del partido fue parejo hasta el minuto 39′, cuando llegó la expulsión del futbolista Fabián Castillo del Cali, situación que cambió el trámite del compromiso y el DIM tomó el control, se hizo superior y marcó el primer gol al 48′ por medio de Baldomero Perlaza, quien fue el mejor jugador del juego y elegido como la gran figura.

La segunda anotación del ‘poderoso’ fue obra de Francisco Fydriszewski al 52′, mientras que al 83′ Avilés Hurtado descontó de penal para el ‘verdiblanco’, lo que metió nuevamente al partido a los dirigidos por Alberto Gamero, estuvo muy cerca de llegar al empate, pero al minuto 98+8 apareció Luis ‘El Chino’ Sandoval para marcar el tercero definitivo para el DIM.

Publicidad

Publicidad

ver también La pelota pegó tres veces en el palo en la misma jugada en Pereira vs. Bucaramanga

¿Cómo quedó la tabla del descenso de la Liga Colombiana?

Con esta derrota, Deportivo Cali sigue en la parte baja de la tabla del descenso, pero sin caer todavía en los últimos dos puestos que son los que envían directamente a la segunda división, por lo que aún puede el entrenador Gamero manejar la tranquilidad con sus futbolistas, teniendo en cuenta que sus rivales tampoco están sumando.

Cristian Graciano del Cali disputa el balón con Baldomero Perlaza del DIMen la Liga BetPlay DIMAYOR II. Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte.

El Cali ocupa el puesto 17 con 1,15 de promedio, Boyacá Chicó es 18 con 1,05, mientras que Envigado y Unión Magdalena son los clubes que están de momento perdiendo la categoría, con 0,85 y 0,66 de promedio, respectivamente.

Publicidad

Publicidad