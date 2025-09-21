El Fútbol Colombiano sigue en marcha y, además de la lucha por la clasificación a los cuadrangulares, hay equipos pensando en el fondo de la tabla. El panorama del descenso empieza a quedar prácticamente definido con dos equipos que no han logrado tener temporadas positivas.

Unión Magdalena es el colero en la tabla del promedio con un registro de 0,71. Los samarios, que han tenido tres años llenos de altibajos, suman apenas 93 puntos en 131 partidos, con un diferencial de -23 goles, lo que los deja muy comprometidos con la pérdida de la categoría.

Descenso prácticamente definido: así está la tabla en el Fútbol Colombiano

El otro club en situación crítica es Envigado, que aparece en el puesto 19 con un promedio de 0,84. El equipo naranja no pudo recomponer el camino y por ahora acompañará a Unión en el regreso al Torneo de Ascenso.

Más arriba en la tabla, Boyacá Chicó (1,03), Equidad (1,16) y Deportivo Cali (1,18) están fuera de riesgo inmediato, pero todavía deben sumar en lo que queda del campeonato para no complicarse. Llaneros y Alianza, que recién comenzaron a sumar en la categoría A, parecen quedar tranquilos, por lo menos esta temporada.

Cómo se define el descenso en Colombia en 2025

Para el 2025, el promedio tiene en cuenta lo hecho en 2023, 2024 y lo que se haga en 2025. Con base a los 120 partidos disputados en estos tres años, 78 en el caso de Fortaleza y 40 en el caso de Llaneros y Unión Magdalena que llegaron de segunda división, se saca el promedio dividiendo el total de puntos obtenidos entre el total de partidos disputados.

En caso de empate en promedio de la tabla de descenso, hay hasta nueve criterios de desempate para definir los equipos que jugarán en la segunda división, según se mantuvo el reglamento de la Dimayor. El primero es “club con mayor puntaje obtenido de la sumatoria de la Fase I de la Liga BetPlay DIMAYOR I y la Fase I de la Liga BetPlay DIMAYOR II”, seguido por la “mayor diferencia entre el total de goles a favor y el total de goles en contra”.