Los equipos del Fútbol Colombiano siguen luchando por no descender. En el fondo de la tabla aparece Unión Magdalena con un promedio de 0,66, producto de apenas 19 puntos en 29 partidos jugados. Su situación parece no cambiar y se hace complicada su permanencia.

Envigado aparece en el puesto 19, que con 90 puntos en 107 encuentros tiene un promedio de 0,84. El equipo naranja tampoco encuentra el camino y la campaña de este año no ha sido suficiente para salir de esta zona, por lo que tendría el mismo destino de Unión Magdalena.

ver también Las 5 palabras que tienen felices a los hinchas de Millonarios antes del clásico vs Santa Fe

Descenso prácticamente sentenciado: así está la tabla en el Fútbol Colombiano

En la casilla 18 está Boyacá Chicó con un promedio de 1.05. Seguido del Deportivo Cali con 1,15. Llaneros, en el puesto 16 tiene un promedio de 1,17, mientras que La Equidad 1,19. Alianza FC está prácticamente salvado con un promedio de 1,23.

Publicidad

Publicidad

En conclusión, el panorama muestra que Unión Magdalena y Envigado tienen un pie en la B, Chicó pelea al límite, mientras que Cali, Llaneros, Equidad y Alianza no se pueden descuidar y seguir sumando.

Tabla de José Orlando Ascencio

Cómo se define el descenso en Colombia en 2025

Para el 2025, el promedio tiene en cuenta lo hecho en 2023, 2024 y lo que se haga en 2025. Con base a los 120 partidos disputados en estos tres años, 78 en el caso de Fortaleza y 40 en el caso de Llaneros y Unión Magdalena que llegaron de segunda división, se saca el promedio dividiendo el total de puntos obtenidos entre el total de partidos disputados.

Publicidad

Publicidad

En caso de empate en promedio de la tabla de descenso, hay hasta nueve criterios de desempate para definir los equipos que jugarán en la segunda división, según se mantuvo el reglamento de la Dimayor. El primero es “club con mayor puntaje obtenido de la sumatoria de la Fase I de la Liga BetPlay DIMAYOR I y la Fase I de la Liga BetPlay DIMAYOR II”, seguido por la “mayor diferencia entre el total de goles a favor y el total de goles en contra”.