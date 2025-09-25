Directivo de IDV destruyó al Once Caldas tras el fracaso: “Seguro tenían una fiesta preparada”

ver también “Todos los jugadores chupan”: el ángel de Dayro Moreno confesó la clave del goleador

Once Caldas le dijo adiós a la Copa Sudamericana luego de caer en los cuartos de final ante Independiente del Valle. Esto es considerado un fracaso, pues en la ida el equipo colombiano alcanzó un doblete de Dayro Moreno para un 2-0 parcial, pero en Manizales, ante su gente, todo se fue al piso. IDV empató el marcador global (2-2) y forzó los penaltis, donde definitivamente se perdieron los papeles. Los directivos ecuatorianos no se guardaron nada.

Con el poderío de Dayro Moreno y la fuerza de su gente, Once Caldas esperaba mantener la ventaja y administrar el partido en el Palogrande, pero el afán por ir a la fiesta por el cupo a las semifinales, más la presión de las gradas, sacó al club blanco de la competencia y permitió que la jerarquía de Independiente Del Valle pudiera hacerse visible para ir a las semifinales.

Pasó lo impensado y se consumó otro fracaso del fútbol colombiano en el ámbito internacional, a tal punto que los mismos ecuatorianos, además de celebrar el triunfo de Independiente, hacen eco a esa insuficiencia mental de Once Caldas, que ha permitido que perder en instancias definitivas, sea normal en Colombia. No es solo de Once Caldas, pues en los últimos años los ejemplos abundan. En Ecuador ya van por otro camino.

Selección Colombia Masculina y Femenina en la Copa América, Atlético Nacional en los octavos de final de Copa Libertadores 2025, Santa Fe en la fase previa del mismo torneo en la misma edición, Millonarios en torneos Conmebol, así como América de Cali en finales continentales, demuestran que, por ejemplo, la Copa Libertadores 2004 de Once Caldas, puede resultar hasta un accidente o algo inusual en el listado de campeones.

Fuerte crítica y burla de directivo de Independiente Del Valle

En Ecuador no pierden de vista lo que pasó. Además de celebrar la victoria de IDV y una nueva semifinal en la Conmebol, miran de reojo otro fracaso del fútbol colombiano. El directivo de Independiente Del Valle, Andy Larriva, se refirió a la ‘pecheada’ monumental del equipo blanco, pues no pudo sostener la ventaja en Palogrande, Michael Hoyos hizo doblete y en penaltis los ecuatorianos fueron superiores.

“Ellos (Once Caldas) se sentían ganadores, estaban pensando en una clasificación, seguro tenían una fiesta preparada para clasificar a una semifinal. Es un club que respetamos mucho y al que apreciamos, tenemos buena relación con sus directivos. Han tenido que esperar muchos años para vivir una instancia así, tal vez les pasó factura. Independiente demostró tener más ganas y podía jugar mejor dentro de la cancha y lo superó”, dijo Andy Larriva en DSports.

