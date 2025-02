El fútbol colombiano vive momentos muy difíciles en lo arbitral, debido a las muy flojas actuaciones de los jueces en los diferentes partidos, tanto en la primera como la segunda categoría, situación por la que los hinchas y los propios clubes han expresado en repetidas ocasiones su molestia y piden que se den cambios importantes.

Publicidad

Publicidad

El gran apuntado por la mala actualidad del arbitraje colombiano es el director de la comisión de árbitros, Ímer Machado, quien ha sido cuestionado por las designaciones que hace, la preparación de los jueces, tanto de conceptos como físicamente, no solamente de los centrales, sino que también por las actuaciones del VAR.

Pues ante el mal momento, en la última reunión que tuvieron los directivos del fútbol colombiano, en los que estaban los presidentes de las Difutbol, Federación Colombiana de Fútbol y Dimayor, se determinó que Machado no seguirá al mando de la dirección de la comisión de árbitros, así lo contó el periodista Carlos Antonio Vélez en su programa ‘Palabras Mayores’ de la emisora Antena 2.

ver también Dimayor hizo pedido a los clubes del fútbol colombiano por orden del gobierno

Carlos Antonio indicó que la decisión ya está tomada y que no hay vuelta atrás, aunque resaltó que Ímer no ha salido hasta el momento, debido a que todavía no han encontrado a su reemplazante, razón por la que están trabajando en conseguir la persona idónea para que asuma este importante cargo y recupere el nivel del arbitraje en el país.

Publicidad

Publicidad

Foto: FCF.

El que buscaron, pero no quiso

Vélez también indicó que el elegido por parte de los directivos del fútbol colombiano para que asuma la dirección de la comisión arbitral fue Óscar Julián Ruiz, oferta que fue rechazada por el que fuera considerado como uno de los mejores árbitros del mundo, debido a que su familia le recomendó aceptar dicha propuesta, ya que se encuentra muy cómodo trabajando como uno de los instructores de la FIFA en el mundo, además, desmintió que haya asumido la dirección del arbitraje en Egipto.

Encuesta¿Estás de acuerdo con la salida de Ímer Machado de la dirección comisión arbitral? ¿Estás de acuerdo con la salida de Ímer Machado de la dirección comisión arbitral? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad