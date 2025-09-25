La salida del técnico uruguayo Jorge Bava de Independiente Santa Fe, apenas unos meses después de haberle dado la décima estrella al club, aparentemente escaló a una amarga disputa legal y financiera.

Eduardo Méndez, presidente del equipo Cardenal, reveló que la partida del estratega hacia Cerro Porteño de Paraguay desencadenó una serie de exigencias de pagos adicionales que la directiva considera desmedidas.

ver también Santa Fe aceptó la renuncia de Jorge Bava: este será el reemplazo

En declaraciones entregadas durante un programa con el analista Carlos Antonio Vélez, el presidente Méndez se mostró visiblemente molesto con la situación y el manejo que el cuerpo técnico y sus representantes le han dado a la rescisión del contrato.

Publicidad

Publicidad

El directivo denunció que las peticiones económicas del equipo de Bava van más allá de lo estipulado contractualmente.

Jorge Bava, exdirector técnico de Independiente Santa Fe. (Foto: VizzorImage / David Murillo)

La potente declaración de Méndez sobre Bava

El presidente de Santa Fe aseguró que, pese a que el club no puso trabas para la salida de Bava, aunque su contrato seguía vigente, del otro lado han querido aprovechar la situación para hacer cobros a los que no habría lugar.

Publicidad

Publicidad

“El empresario ya habló con la contadora y la jurídica, parece que quiere que se le pague hasta la risa y yo eso no lo voy a permitir“, dijo Méndez.

“Diciendo que va a exigir los cobros de no sé qué. Yo no me voy a enredar tan fácil. He facilitado la ida, no he puesto problema, pero tampoco quiero que vengan a atropellarnos porque eso tampoco debe ser así”, añadió.

Esta explosiva declaración ocurre justo después de que se oficializara la renuncia de Bava. El técnico se despidió con lágrimas argumentando que no quería que Santa Fe entrara en una crisis económica por retenerlo.

Publicidad

Publicidad

Lo anterior, teniendo en cuenta que la oferta de Cerro Porteño es muchísimo más alta de lo que en la actualidad gana con el cuadro Cardenal.

El presidente Méndez confirmó que Bava había tomado la decisión de irse antes del último partido de Copa Colombia. Además, que la directiva no tenía otra opción que aceptar la renuncia. No obstante, advirtió que no cederá ante las presiones para realizar pagos injustificados.