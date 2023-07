El ‘Chino’ Sandoval le respondió a Jorge Luis Pinto por no quererlo en el Deportivo Cali

Luis Fernando Sandoval fue finalmente anunciado como nuevo refuerzo del Deportivo Cali, hecho que no gustó nada al entrenador Jorge Luis Pinto, ya que la dirigencia lo habría hecho a escondidas y sin consentimiento, lo que motivó al técnico a pasar su carta de renuncia al conjunto vallecaucano.

El ‘Chino’ que salió en medio de una gran polémica del Junior de Barranquilla por haber llegado tomado al entrenamiento, le respondió al entrenador Pinto, el cual fue el que se opuso a su llegada al Cali, por lo que en una entrevista para el programa ‘E Alargue’ de la emisora Caracol Radio, le envió un mensaje al nortesantandereano.

“La verdad no tengo nada que decirle al profe Pinto. Fue su punto de vista y lo admiro. Yo le dije a los directivos que me permitieran hablar con él, pero no escuchó, se cerró y tomó la decisión de irse”, dijo el ‘Chino’ sobre la salida del técnico, hecho que generó una gran controversia en el club ‘verdiblanco’.

Ahora la presión la tiene Sandoval, al que seguramente le van a exigir un gran rendimiento en el Cali, ya que de no rendir, muchos hinchas le pasarán la ‘cuenta de cobro’ por la salida de Pinto.