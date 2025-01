El Fútbol Colombiano sigue dando de qué hablar a nivel mundial. Son varios los factores que han llevado al balompié nacional a estar en boca de hinchas de otros países. Ahora, se hizo viral una imagen en la que se revela el clásico del FPC que aparece entre las rivalidades más fuertes en el mundo.

La publicación generó todo tipo de comentarios entre los hinchas del FPC pues hay quienes aseguran que ese no es el clásico de Colombia, mientras que otros sostienen que sí lo es.

El clásico del FPC que aparece en un registro mundial

Real Madrid vs. Barcelona es el clásico más importante a nivel mundial. Seguido de Boca Juniors vs. River Plate. Hasta ahí, todo normal, varios hinchas del fútbol en el planeta comparten esta opinión de una imagen publicada por el periodista César Augusto Londoño.

En un total de 50 clásicos a nivel mundial, el colombiano aparece en la casilla 26. Atlético Nacional vs. Millonarios, los equipos más ganadores del país, son los protagonistas en este listado.

El partido entre ‘verdolagas’ y ‘embajadores’ está por encima de partidos como Atlético Madrid vs. Real Madrid, Colo Colo vs. U. de Chile, incluso el de América de Cali vs. Atlético Nacional que se encuentra en el puesto 43.

El debate surge por los hinchas del Fútbol Colombiano que aseguran que el clásico del país es entre ‘escarlatas’ y ‘verdolagas’. Incluso también hay quienes dicen que el partido más importante a lo largo de la historia es Millonarios vs. Deportivo Cali.

