Atlético Nacional se coronó campeón de la Superliga tras derrotar por la vía de los penales a Atlético Bucaramanga, consiguiendo así el triplete en el Fútbol Colombiano. Alfredo Morelos aprovechó y le envió contundente mensaje a Millonarios y a América de Cali.

El delantero del cuadro antioqueño, como es costumbre, habló si filtros y generó todo tipo de comentarios en redes sociales por parte de los hinchas del club y los aficionados de los otros equipos que son los rivales directos de Atlético Nacional.

Alfredo Morelos y el mensaje Millonarios y América tras ganar la Superliga

Alfredo Morelos no pudo figurar en esta final como lo hizo en 2024. Varias fueron las razones. No hizo la pretemporada con el equipo a la par de sus compañeros, además, el contexto del partido no lo permitió, pues estuvo muy cortado y hubo poco tiempo efectivo.

Sin embargo, fue campeón y levantó su tercer título con el cuadro ‘verdolaga’. Al término del partido y durante la celebración. La cámara de Win Sports se acercó al delantero y ahí fue donde aprovechó para dejar un polémico mensaje.

“Ya saben quién es el más grande, ya saben, tienen es que respetar, respeten”, esto mientras se tocaba el escudo de Nacional. Su mensaje iba dirigido a los equipos que están cerca en cuanto a títulos se refiere, pero aún así, siguen por encima de los demás.

Atlético Nacional llegó a 36 títulos, superando a Millonarios con 22, América con 16 e Independiente Santa Fe con 16. Por debajo, Junior con 14 e Independiente Medellín con 8.