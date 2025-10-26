El durísimo golpe que recibió el valor de mercado de Luis Díaz y Jhon Durán

Dos de los jugadores colombianos de mayor renombre sin duda son Luis Díaz y Jhon Jader Durán, ambos son fijos en la selección y generan expectativa en sus clubes. Con algo de sorpresa, su valor de mercado ha bajado en comparación al último análisis sobre los seleccionados de Colombia.

Sin duda la mayor sorpresa es el bajón de Luis Díaz, pasó del Liverpool al Bayern Múnich pero en ningún momento dejó de ser uno de los cracks de Europa y según TransferMrkt, no solo bajó si no que hubo un descenso de 15 millones de euros, es decir desde 85 millones a 70 millones.

En el caso de Jhon Durán, tras un semestre de lesiones y pocos goles, era natural un descenso y según el portal mencionado su nuevo precio es de 35 millones de euros, cinco menos de lo que cotizaba antes de ir al Al Nassr.

Ambos tendrán este cierre de año y el Mundial 2026 para demostrar que aún son cracks en Europa. Durán llegó a préstamo por 21 millones de euros pero el Fenerbahce podría no comprarlo.

Los colombianos más revalorizados en este 2025

Luis Suárez figura en la lista de los que más aumentaron en el fútbol colombiano, el delantero subió a 22 millones de euros desde que pasó del Almería al Sporting, en segundo lugar se encuentra Richard Ríos con 22 millones pero con un aumento de 14 M y el podio lo completa Lucumí con 25 millones de euros.