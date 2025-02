El equipo de James eligió el club del FPC que apoya: No es América, Millonarios ni Nacional

Tampoco es el Independiente Medellín y suena raro que un tiburón y un león sean amigos, por eso el Junior no es. En las últimas horas, y antes del clásico Santa Fe vs. Atlético Nacional en el estadio El Campín, Club León mandó toda la fuerza a su equipo hermano. Por supuesto, el campeón de la Copa Sudamericana 2015 es el elegido de ‘La Fiera’ y de James Rodríguez para hacerle barra en el fútbol colombiano.

Y no solo eso, sino que Club León descubrió cuál es el equipo al que le hace barra en Colombia. Incluso, se le podía considerar un club hermano. Para sorpresa de muchos, no es el Millonarios de Alfredo Di Stéfano y Radamel Falcao, tampoco los 36 títulos de Atlético Nacional le convencieron y mucho menos la prestigiosa historia de América de Cali y su pentacampeonato.

James Rodríguez se sigue consolidando en el Club León de México. En seis fechas de la Liga MX, el equipo felino no ha perdido y más bien suma cinco victorias y un empate. Recientemente, se enfrentaron al Toluca que dirige el argentino Antonio Mohamed y el resultado fue un 3-3, en el que el 10 de la Selección Colombia hizo presencia con gran asistencia para que el venezolano Jhonder Cádiz abriera el marcador.

