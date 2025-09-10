Luis Javier Suárez fue la gran figura en la goleada de la Selección Colombia ante Venezuela, presentación con la que el equipo ‘cafetero’ aseguró el tercer puesto en la tabla de posiciones de la Eliminatoria, pero de paso dejó al equipo ‘vinotinto’ sin la posibilidad de ir al repechaje para el Mundial, al que irá Bolivia.

Una de las sorpresas en el equipo titular del entrenador Néstor Lorenzo, fue la presencia de Suárez, quien respondió anotando cuatro goles y fue la gran figura del partido, en lo que es un futbolista que no estaba en el radar de muchos colombianos, debido a que no es el delantero de más renombre y reconocimiento en el fútbol colombiano.

Pues Luis Javier ha hecho prácticamente toda su carrera en Europa y en el FPC jugó solamente en Leones de la segunda categoría, pero a pesar de que gran parte de su vida la ha vivido en España, el atacante que actualmente pertenece al Sporting de Portugal y es figura con Colombia, tiene muy presente sus raíces y la ciudad en la que nació, Santa Marta.

Pues precisamente, Suárez apoya al equipo de su lugar de nacimiento, Unión Magdalena, club del que es hincha y con el que ha posado en diferentes ocasiones en fotografías para sus redes sociales o con sus familiares, escuadra en la que ha asegurado le gustaría jugar en algún momento en su carrera deportiva.

El otro equipo que estima Luis Suárez

Aunque Luis es hincha del Unión Magdalena, el delantero contó que cuando el ‘ciclón’ estaba en la segunda división, apoyaba en la primera categoría al Junior de Barranquilla, ya que era el equipo de la costa que y él siempre ha sentido de pertenencia, por lo que deseaba que tuviera buenas campañas.

