Lucas González es uno de los entrenadores jóvenes en el fútbol colombiano que siempre está en el radar de los equipos que terminan sacando a sus técnicos por malos resultados o por otro tipo de temas, es por esto que el bogotano ha empezado a sonar en los últimos días como posibilidad de algunos clubes que están sin DT.

El más reciente equipo que se quedó sin entrenador fue Independiente Santa Fe, club que decidió sacar a Pablo Peirano ante la eliminación de la Copa Libertadores, es por esto que empezaron a sonar algunos nombres de técnicos que podrían asumir el mando del club capitalino en los próximos días.

Uno de estos apellidos es el de González, que en las redes sociales fue propuesto por algunos hinchas del conjunto ‘cardenal’, entrenador del que se refirió el presidente del club, Eduardo Méndez, el cual aseguró en una entrevista para Caracol Radio, que no hay posibilidad de que Lucas llegue al ‘león’ y reveló el motivo.

Méndez indicó que la razón por la que Lucas no llegará a Santa Fe, la cual se debe a que en el año 2020, González firmó un contrato para llegar al equipo ‘rojo’, pero terminó dejando tirado el club y nunca se presentó para trabajar, situación que no le gustó nada a Eduardo, razón por la que no es candidato.

Lucas González con América de Cali en la Liga BetPlay DIMAYOR II 2023. Foto: VizzorImage / Luis Benavides.

Lo que dijo Méndez

“Lucas González dije que no, él firmó contrato y me dejó abandonado y se fue. Yo soy directo”, expresó Eduardo, por lo que quedó completamente descartada la posibilidad de Lucas en Santa Fe, además, González estaría muy cerca en convertirse en el nuevo entrenador de otro equipo del fútbol colombiano en los próximos días.

