El fuerte ataque de Andrés Marocco al arbitraje tras triunfo de Nacional ante Bucaramanga

Además del mensaje, en su cuenta de X replicó algunos trinos que estaban en contra de la decisión arbitral. Por ejemplo, le dio RT a lo siguiente: “Le meten mano una vez más al Bucaramanga, entréguenles esa copa de una vez y ya, ni con VAR ni nada, el fútbol no es justo y en Colombia menos”.

Atlético Nacional no para ganar y está en boca de todo Colombia luego de convertirse en el nuevo campeón de la Superliga 2025 tras vencer al Bucaramanga en una aguerrida final. La serie comenzó en Medellín y finalizó en el estadio Alfonso López de la capital de Santander. El equipo verde fue superior, aunque le tocó esforzarse un poco más para obtener el título y seguir aumentando de trofeos su envidiable vitrina. Todo se definió en los penaltis.

