El futbolista hondureño Rubilio Castillo, delantero del Deportivo Pereira, rompió el silencio respecto al acto de racismo del que fue víctima durante el clásico del Eje Cafetero, disputado el pasado 18 de febrero de 2025 en el estadio Palogrande de Manizales.

El incidente ocurrió durante el enfrentamiento entre el Once Caldas y el Deportivo Pereira, un partido que terminó con victoria para el equipo local por 3-1.

De acuerdo con el relato del jugador, el conflicto se originó tras una falta cometida por el defensor del Once Caldas, Jersson Malagón, lo que derivó en una discusión en la que Castillo asegura haber recibido insultos racistas.

El delantero afirmó que uno de los jugadores del equipo rival lo llamó “simio”, lo que provocó una fuerte reacción emocional en él, llevándolo incluso a las lágrimas.

Un incidente que trasciende lo deportivo

El altercado entre Rubilio Castillo y los jugadores del Once Caldas marcó un punto de inflexión en el partido, dejando en segundo plano el resultado deportivo.

En entrevista con ESPN, la víctima del acto de racismo describió lo ocurrido en el estadio Palogrande.

“Quiero agradecer al club, al profesor Reinaldo Rueda y al profesor Luis Fernando Suárez, a todo el equipo, a Darwin Quintero, me quedaría corto, pero me dieron mucho apoyo. Estábamos ganando el partido, recibo una falta de Jersson Malagón, me pegó una patada normal de juego, cuando caigo y me estoy quejando en el piso él se me acerca y me agacha la cabeza y me dice: Quiubo pues, levántate simio sapo, hijueputa. Él se da cuenta y me trata de dar la mano, Yesus Cabrera también escuchó“, relató.

Rubilio Castillo del Pereira celebra después el primer gol de su equipo durante partido entre Once Caldas DAF y Deportivo Pereira por la fecha 5 como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2025 jugado en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizales. (Foto: VizzorImage / Andrés Valencia)

Así mismo, dijo que en el árbitro del compromiso aseguró no haber escuchado el insulto. Eso provocó que él no quisiera seguir jugando, pues se sintió denigrado.

“Yo le digo al árbitro: haz algo, y él con cara de desentendido me dijo: ‘No lo escuché’, y yo le digo: te estoy mencionando lo que me dijo, y a partir de ahí comenzó el problema y yo le digo a Contreras con el dedo que no me tiene que decir así. Y cuando pasó esto dije: No seguiré jugando porque él me denigró’ y con este tema del racismo no se juega y en ningún momento voy a jugar con esto ni a tomar ventaja por un tema delicado”, explicó.

Previo a esta entrevista, en la que el futbolista hondureño dio detalles de lo ocurrido, ya se había hecho la denuncia.

El técnico del Deportivo Pereira, Luis Fernando Suárez, respaldó las declaraciones del jugador en su momento, señalando directamente al futbolista del Once Caldas, Joel Contreras, como el autor del insulto racista.