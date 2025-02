El imponente récord de Atlético Nacional en el FPC que presiona a Millonarios y América

Las cosas continuaron en la final de Liga ante Deportes Tolima, donde sí mostró una mejor cara y no tuvo problema en lograr la estrella 18 para su historia. Ahora, Nacional redondea el récord con la Superliga ante el Bucaramanga. Ningún otro equipo ha conseguido la Liga, la Copa y la Superliga de manera consecutiva.

De esta manera, Nacional llegó a 36 títulos en su historia y sigue aumentando su diferencia ante sus rivales. Ha ganado de todo en el fútbol colombiano, más otras coronas más a nivel internacional, como las dos Copas Libertadores. No sería sorpresa que sus eternos rivales se sientan presionados.

