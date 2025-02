El jugador de Medellín que cuestionó el premio de Falcao

Millonarios se vio sorprendido este sábado por Independiente Medellín al caer derrotado por la mínima diferencia en el estadio El Campín. Un gol de penal de Leyser Chaverra dejó mal parado al equipo dirigido por David González, que por ahora no encuentra el camino.

Radamel Falcao García fue uno de los jugadores protagonistas del partido, sin embargo, al final del compromiso, Independiente Medellín publicó un video en el que pareciera que un jugador cuestionó el premio de figura de la cancha obtenido por el ‘Tigre’.

El jugador de Medellín que habría cuestionado el premio de Falcao a figura de la cancha

Si bien, Falcao fue uno de los mejores de la cancha para el conjunto ‘embajador’, el rival fue el que se llevó la victoria, por lo que la opinión sobre la figura generó polémica en redes sociales.

La dinámica del premio patrocinado por Águila es que los hinchas voten a través de un código QR en la transmisión del partido, es decir, los aficionados eligen quién es el mejor jugador de los 90′ minutos y, como es costumbre, se lo dieron a Falcao.

Al término del partido, el equipo de comunicaciones del conjunto ‘poderoso’ grabó la reacción de los jugadores del club, todos estaban celebrando, pero Brayan León pasó y lanzó indirecta a la cámara mientras veía cómo Falcao recibía el premio.

“No lo puedo creer, no te lo puedo creer”, dijo el jugador de Medellín mientras señalaba a Falcao. Los comentarios no se hicieron esperar, algunos le dieron la razón al jugador ‘poderoso’, sin embargo, también lo señalan por no entender la dinámica.

En varias oportunidades Falcao ha sido la figura sin merecerlo, pero se entiende que los hinchas votan con el corazón y no con la razón. Las críticas a la dinámica propuesta por el patrocinador ha sido criticada por los mismos aficionados, pues aseguran que están “exponiendo a los jugadores”.