Millonarios confirmó que Radamel Falcao García no seguirá con el equipo para el año 2025, noticia que dejó muy tristes a sus hinchas, los cuales esperaban poder contar con el goleador para la Liga Colombiana y la Copa Sudamericana, es por esto que los mensajes de despedida han salido en las últimas horas por parte de los protagonistas.

El primero en despedirse fue el propio Falcao por medio de sus redes sociales, en donde le agradeció a los hinchas, al club y a todo el fútbol colombiano por los seis meses que vivió, en donde recibió mucho cariño por parte de los fanáticos, no solamente de los de Millos, sino que de los diferentes equipos del país.

Pero no solamente Radamel se despidió, también lo hizo su espero Lorelei Tarón, quien en los meses que estuvo se mostró muy feliz, recibió mucho cariño por parte de las personas, realizó varios proyectos, por lo que la salida del país la tomó por sorpresa, ya que confesó que esperaban poder seguir viviendo en Colombia.

El mensaje de despedida de Lorelei

“Mi querida Colombia 🇨🇴, hoy, como Argentina, quiero decirte que me has enamorado y decirte GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS por abrirnos las puertas y por hacernos sentir tan amados. Gracias a Millonarios, gracias a la familia, gracias a todos nuestros amigos y los que, con los meses, se volvieron parte de nuestra vida, a los que con tanto amor nos ayudaron y nos cuidaron las 24 horas. Me llevo los mejores recuerdos.

Radamel Falco García y su familia con Millonarios. Foto: VizzorImage / Diego Cuevas.

La verdad me ha puesto muy triste saber que no íbamos a volver. No me pude despedir, porque la idea era regresar, y más con la ilusión de ganar el título con Millonarios, que no se pudo lograr. Pero bueno, las cosas no son siempre como uno quiere. Los amamos. Nos vemos pronto”, fue el conmovedor mensaje de despedida de Lorelei, por medio de su cuenta de Instagram, junto a un video de algunos de los momentos que vivió en Colombia.

