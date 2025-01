James Rodríguez y la oferta rechazada a Junior de Barranquilla siguió dando de qué hablar. El ’10’ de la Selección Colombia le dijo no al Fútbol Colombiano y al parecer tendría todo arreglado para jugar por primera vez en el balompié mexicano. La mamá del jugador se pronunció en redes sociales y dejó un mensaje que llamó la atención de los hinchas.

Publicidad

Publicidad

A muchos hinchas del Junior no les gustó lo que hizo James Rodríguez. Más allá de rechazar la oferta, lo que causó molestia fue el gesto que tuvo con Fuad Char, quien viajó hasta Medellín para hablar sobre un posible fichaje. Sin embargo, no se pudo concretar nada.

ver también El polémico gesto que tuvo James Rodríguez con Fuad Char en la reunión en Medellín

El mensaje de la mamá de James tras rechazar la oferta de Junior y aceptar la de León

María del Pilar Rubio, mamá de James, realizó una publicación en su cuenta de Instagram en la que le dedica un mensaje a su hijo con emotivas palabras tras la novela con Junior de Barranquilla y la oferta rechazada a los Char.

“Un día quebraron tus alas, lastimándote profundamente. Pasaste por mucho dolor y tiene grandes cicatrices. A pesar de todo, fuiste fuerte paciente para tomar el vuelo de nuevo”.

Publicidad

Publicidad

“Resurgiste como el ave fénix, impetuoso, resiliente y valiente. ¡Te respeto y admiro profundamente! Ahora, abre tus alas con orgullo, porque no hay vuelo que no puedas lograr, ni meta que no puedas alcanzar. ¡Así de simple!”.