El mensaje de Teófilo Gutiérrez para Millonarios, Nacional y América tras volver al Junior

Teófilo Gutiérrez vuelve a resonar en el fútbol colombiano tras su regreso al Junior de Barranquilla luego de su paso por el Real Cartagena. El ídolo de la Costa Caribe da un golpe anímico en la hinchada y grupo de jugadores, es el plus que se necesitaba en un equipo que no empezó bien el torneo y estaba dejando malas impresiones en la cancha. La presencia de Teo aumenta la ilusión por ser campeón nuevamente en el ‘Tiburón’.

Y es que será clave la función dentro y fuera de la cancha. En el camerino, es una voz de mando, mientras que en la cancha, es fundamental la estrategia y lo que pueda resolver con Déiber Caicedo, José Enamorado, Yimmi Chará y Carlos Bacca. Sin duda, es un fichaje que retumba en los principales rivales de Junior de Barranquilla en el FPC. Con ‘El Perfume’, el club barranquillero avisa a Atlético Nacional, América de Cali y Millonarios que también va por el título. Con el ‘Escarlata’, tendrá que definir el cupo a la Copa Sudamericana 2025 en marzo.

Precisamente, en rueda de prensa, Teófilo Gutiérrez se refirió a su regreso a Junior de Barranquilla, quiso emular las palabras de Cristiano Ronaldo y dejó algunos mensajes a sus principales rivales, tanto a nivel de equipo, como a las demás figuras del FPC, como Dayro Moreno, Radamel Falcao García, Hugo Rodallega, Juan Fernando Quintero, David Ospina o Edwin Cardona.

En sus palabras, Teófilo dijo que estaba más vigente que nunca, más allá que ya está sobre los 40 años de edad. Además, no se guardó elogios a sí mismo y dijo que era el mejor del fútbol colombiano. Su jerarquía se notó inmediatamente, pues Junior de Barranquilla cambió su semblante y venció 2-0 a Once Caldas luego del anuncio de Teo.

El mensaje de Teófilo para Millonarios, Nacional y América tras volver al Junior

En su presentación, Teófilo no se guardó nada y aclaró dudas por su regreso al Junior y la jerarquía que puede tener en la primera división. Además, comentó que su calidad se la puede demostrar a quien sea. Mensaje para los principales rivales del ‘Tiburón’.

“Los 39 años que tengo, no me impiden ser el mejor jugador del Fútbol Colombiano. Lo he sido todos los años que he estado acá y se lo demuestro a quien sea porque las estadísticas no mienten, obviamente hay que prepararse y lo vamos a hacer, mi foco ya está prendido”, dijo Teófilo en rueda de prensa.

“Yo llego en un momento justo, donde resalto la calidad del grupo humano que hay, resalto la calidad de Carlos, Yimmi, Caicedo, Enamorado, Didier, Mele. Todos han hecho una labor importante, muchos de ellos ya fueron campeones acá. Entonces es entendible que la gente se ilusione, porque el equipo transmite amor. Esa es la clave”, agregó sobre el Junior.

De esta manera, Teo se convierte en otro fichaje top en el fútbol colombiano y se une a la lista de experimentados futbolistas que están en los grandes de Colombia, han tenido gran presencia internacional y con pasado en la Selección.

