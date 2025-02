Junior de Barranquilla presentó a Teófilo Gutiérrez en la previa al partido con Once Caldas, evento en que estuvieron los hinchas del conjunto ‘rojiblanco’, no en el número que era esperado, debido a que la asistencia no fue la mejor, pero esto no evitó que el delantero se emocionara por lo que es el regreso al equipo de sus amores.

Gutiérrez se mostró muy feliz en su presentación ante la hinchada, tanto que no pudo aguantar el llanto, mientras los fanáticos coreaban su nombre, en lo que es una contratación que alegró no solamente a todos en Barranquilla, sino que también a sus colegas, como lo fue el caso de Dayro Moreno, quien le dedicó unas palabras al ‘Perfume’.

Después del final del partido, Dayro habló en zona mixta con los medios de comunicación, allí aprovechó para felicitar a Teófilo por llegar al Junior, ya que es un referente del FPC: “Quiero felicitar a Teo, se lo merece, es un referente del fútbol colombiano e internacional”, expresó el goleador del ‘blanco, ‘blanco’ de Manizales.

Junior regresó al triunfo

La presentación de Teófilo fue un aliciente para la hinchada y para el Junior en general, ya que el equipo atlanticense consiguió su primera victoria en el campeonato, venciendo a Once Caldas por 2-0, con goles de Bryan Castrillón al minuto 41 y José Enamorado al 68′, en lo que ha sido el mejor compromiso de los dirigidos por César Farías.

Foto: Junior.

“Esta victoria cambia la energía, la gente estuvo con el equipo y agradezco eso, el resultado lo lograron los jugadores y ellos. Fue un partido en el que podíamos golpear más duro, tuvimos varias ocasiones que perdimos en ambos tiempos. Tenemos que trabajar sobre eso y corregir detalles. Hoy jugamos fútbol, la gente se fue feliz. Todos los jugadores trabajaron bien, veo a un equipo íntegro, respaldado por la afición y que generó fútbol en los momentos que se tenían que hacer. Junior generó situaciones para ganarlo más ampliamente, no que fueron ataques directos y así se ganó, se atacó por todos lados”, dijo Farías, tras el triunfo.

