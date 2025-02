El momento en el que Teófilo Gutiérrez tuvo fuerte cruce de palabras con César Farías

Junior de Barranquilla sacude el mercado de pases y da un golpe certero a la emoción de sus hinchas y sus rivales en el fútbol colombiano. Es oficial el regreso de Teófilo Gutiérrez al club barranquillero luego del paso de Teo por el Real Cartagena en la segunda división, donde no se logró el ascenso. Con el ídolo en sus filas, el ‘Tiburón’ espera mejorar en este comienzo de temporada.

Y es que Junior de Barranquilla no comenzó bien la Liga Colombiana I-2025. En tres fechas disputadas, no ha podido ganar y su estilo de juego no convence a la hinchada y tiene al técnico venezolano César Farías en la ‘cuerda floja’. La inyección anímica de Teófilo Gutiérrez permite la inspiración que se necesita para volver a las victorias.

Todo comenzó con un “conteo regresivo” en redes sociales publicado por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, para oficializar el regreso de una leyenda del equipo. Cabe recordar que Teófilo Gutiérrez es un jugador bastante reconocido en la Selección Colombia y fue mundialista en Brasil 2014. Teo está a horas de comenzar los entrenamientos con el ‘Tiburón’.

Sin actividad en el FPC tras el Real Cartagena, la familia Char y el mismo futbolista movieron los acuerdos y se llegó a la conclusión que era el momento para que Teófilo Gutiérrez vistiera nuevamente el número 29 en el club de sus amores. Tras el anuncio de Alejandro, Junior no demoró mucho y oficializo la vuelta de Teo.

Teófilo Gutiérrez y César Farías se reencuentran en el fútbol colombiano

De esta manera, Teófilo Gutiérrez se reencuentra con César Farías, luego de que ambos fueran protagonistas de un fuerte cruce de palabras en el fútbol colombiano. En ese momento, Teo defendía los colores de Deportivo Cali, club con el que fue campeón. Por su parte, el entrenador venezolano dirigía a Águilas Doradas.

Precisamente, en el estadio Palmaseca, Teófilo Gutiérrez y César Farías se vieron las caras y los ánimos se vieron bastante encendidos. Antes de ejecutar un tiro libre, Teo alegó con fuertes palabras y groserías con el venezolano, que no se quedó quieto y respondió. Todo habría sucedido por una victoria de Deportivo Cali fechas anteriores en Rionegro.

Ahora, ambos se vuelven a encontrar en el Junior de Barranquilla con la idea de mejorar la idea de juego y dar un golpe de confianza en la hinchada y que el Metropolitano pueda mejorar su asistencia. Con Carlos Bacca, Yimmi Chará, José Enamorado y Déiber Caicedo, se conforma uno de los mejores ataques del FPC.

Vale resaltar que César Farías es resistido en la hinchada y varios sectores de la afición están pidiendo su salida del equipo. La resistencia se hace notar y la poca asistencia al Metropolitano lo estaría condenando a duras decisiones. Se espera que el efecto de Teo sea positivo para el club barranquillero. Algunos hinchas especulan que uno llega y el otro se va.