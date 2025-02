El nuevo mensaje de José Caldera que le apuntó a Falcao tras la provocación a Millonarios

Salieron a jugar como si fuera una final y se notó en la cancha del estadio Palmaseca. Luego de la derrota de Millonarios contra Deportivo Cali, José Caldera publicó un nuevo mensaje que le apuntó a Radamel Falcao García tras su provocación al equipo ‘Embajador’.

Y esa no fue la única polémica. Cali se puso arriba en el marcador al primer minuto del partido con un golazo de Caldera. El defensor central corrió al banderín a celebrar y volvió a hacer el gesto de la letra ‘B’ para burlarse de América de Cali.

De ahí en más, José Caldera vivió un auténtico duelo personal con Falcao para no dejar que el delantero de Millonarios se sintiera cómodo en el partido. Uno, dos y tres empujones en pleno juego terminaron en una agresión del jugador de Deportivo Cali que llegó a más de 59.000 reproducciones.

Millonarios perdió 3-1 en el partido correspondiente a la sexta fecha de la Liga Colombiana I-2025 y las voces de los protagonistas empezaron a llegar. Mientras que Radamel Falcao envió un mensaje de reconocimiento a los jugadores del Cali, Caldera volvió a encender la polémica.

José Caldera le volvió a apuntar a Radamel Falcao con un mensaje picante

Radamel Falcao y José Caldera. (Foto: Getty Images)

Luego de la provocación a Millonarios con uno, dos y tres golpes a Falcao García, José Caldera redobló la apuesta y publicó cuatro fotos presumiendo la victoria de Deportivo Cali. En una mostró lo incomodó que hizo sentir a ‘El Tigre’ y acompañó toda su publicación con un firme mensaje: “Linda noche. Hay jueee”.

Post de Caldera con Falcao. (Foto: Instagram / @jcaldera04)

Esto publicó Falcao después de la dura derrota de Millonarios vs. Deportivo Cali

De no ser por el gol de Santiago Giordana al tercer minuto de adición, se estaría hablando de una goleada muy dolorosa. Aun así, Radamel Falcao fue muy autocrítico y sostuvo que “no fue la mejor tarde, no tuvimos un buen partido, debemos corregir y prepararnos para lo que viene. Agradezco a toda la hinchada del Cali por sus muestras de cariño y sus aplausos. Vamos todos Juntos… ¡Siempre Millonarios!”.