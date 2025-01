Junior de Barranquilla no cerró bien la semana luego de que se cayera el fichaje de James Rodríguez . El ’10’ de la Selección Colombia le dijo que no a los directivos del cuadro ‘tiburón’, sin embargo, no fue el único refuerzo que se le escapó de las manos.

Publicidad

Publicidad

Para nadie es un secreto que el conjunto ‘tiburón’ es uno de los equipos que más atrae a los jugadores por el tema económico. En la historia reciente del club han pasado los jugadores más costosos del mercado en el FPC.

ver también El polémico gesto que tuvo James Rodríguez con Fuad Char en la reunión en Medellín

El otro refuerzo que se le cayó a Junior mientras negociaban con James Rodríguez

La negociación de James no fue la única fallida para Junior de Barranquilla esta semana. Mientras se caía la contratación del ’10’, otro jugador le decía que no al conjunto ‘tiburón’ que quería dar el golpe en este mercado de pases.

El conjunto barranquillero había empezado conversaciones con Xavier Arreaga, jugador de la Selección de Ecuador y quien en la temporada pasada vistió los colores del New England Revolution de la MLS, sin embargo, recibió otra propuesta y al parecer la habría aceptado.

Publicidad

Publicidad

Barcelona de Ecuador habría mejorado la oferta de Junior de Barranquilla, así lo informó el periodista Schuberth Suing: “Barcelona mejoró su oferta por Xavier Arreaga y está listo para ser nuevo jugador amarillo. Ya se comunicaron con Junior para desistir de la oferta. La próxima semana se espera el arriba del ecuatoriano”.

Por ahora Junior de Barranquilla seguirá trabajando en el mercado de fichajes, espera traer dos o tres jugadores más aparte de los que ya llegaron.

Publicidad