El partido más visto de cuadrangulares no fue Nacional vs. Millonarios y hay sorpresas

Finalizó la ronda de cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana II-2024 y hay sorpresas tras los seis partidos jugados. Se conoció el rating oficial de Win Sports y las rivalidades que más picante colocaron en los televisores de Colombia. Este es otro ítem que demuestra la grandeza de los equipos más reconocidos del país y el poder de sus hinchadas no solamente en el estadio.

Para sorpresa de muchos, el clásico Millonarios vs. Atlético Nacional, tanto en Bogotá como en Medellín, no quedaron en el número uno y más bien, fue el rival de patio del equipo azul el que quedó en el número uno. Asimismo, América de Cali tampoco aparece, que estaba en el cuadrangular B.

Cabe recordar que este partido fue transmitido por la señal abierta de Win Sports y seguramente ahí se marca la diferencia en el rating, pues estaba enfrentado con Deportivo Pasto vs. Millonarios, que fue por el canal premium. Santa Fe vs. Atlético Nacional, que se jugó en el estadio El Campín, ocupó el número uno.

Incluso, en segunda posición quedó el partido América de Cali vs. Junior de Barranquilla, que también era definitivo en el grupo B, y se enfrentó a Deportes Tolima vs. Once Caldas, que era el compromiso más crucial de este cuadrangular. Caleños y barranquilleros también fueron vistos por la señal básica y abierta de Win Sports.

El partido más visto de cuadrangulares de Liga II-2024 no fue Nacional vs. Millonarios

En la tercera posición ya aparece el clásico Atlético Nacional vs. Millonarios, que se jugó en el Atanasio Girardot, finalizó 1-1 y era válido por la cuarta fecha del grupo A. Le sigue Once Caldas vs. América de Cali, juego fundamental de la quinta fecha del cuadrangular B, que ganó el club de Manizales 3-0.

En la quinta posición aparece el primer clásico, Millonarios vs. Atlético Nacional, que se jugó en El Campín de Bogotá, fue victoria 2-1 para el local y era válido por la tercera fecha del grupo A.