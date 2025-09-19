El premio que la Conmebol le dio a Dayro Moreno tras el doblete en Copa Sudamericana

Dayro Moreno sorprendió durante la semana, para casi eliminar al favorito Independiente del Valle en Ecuador e ilusionar a Once Caldas en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Anotó doblete y está más inspirado que nunca tras el llamado de la Selección Colombia. El atacante tolimense sigue su camino goleador por el continente y hace mucha bulla en la Conmebol.

Cada vez más se acerca a la marca de los 400 goles en su carrera y está en ritmo acelerado que hace pensar que muy pronto logrará el sueño. Su enorme talento lo acerca a ese número. El goleador histórico de Colombia dejó en silencio a Ecuador y le dio un certero golpe a Independiente del Valle, que puede ser mortal teniendo en cuenta sus aspiraciones de semifinales. Once Caldas es liderado por Dayro Moreno en la cancha, que ahora tiene una ventaja de dos goles en la serie.

La vida le sonríe a Dayro Moreno. Cumplió 40 años en días atrás y hasta un reconocido cantante de reggaetón le dedicó un mensaje. El tolimense sigue con hambre de gol y está imparable en Sudamérica. Sus cualidades en la definición le dan parte de tranquilidad, pensando en la vuelta de los cuartos de final, que se jugará en el Palogrande de Manizales con un 2-0 parcial en el global.

Aura Dayro. Al minuto 22, el atacante espero solo en el segundo palo el centro de Juan David Cuesta. Sin marca alguna, Moreno puso a bailar el estadio de la Ciudad Deportiva de IDV con lindo remate cruzado al segundo palo, dejando paralizado al arquero Guido Villar. Era el 371 en su carrera, hasta que otra vez esperó un gran pase desde el costado para aguantar la marca y soltar la maravillosa definición para dejar el 2-0 final y el 372.

El premio que Conmebol le dio a Dayro por ser la figura de la semana en la Sudamericana

En las últimas horas, Conmebol publicó el once de la semana con Dayro Moreno como gran figura y varios jugadores del Once Caldas. Luego del doblete en Ecuador, la organización lo colocó entre los 11 mejores, Merecido reconocimiento para el goleador histórico del FPC.

El once ideal es un 3-4-3 y el brasileño Gustavo Scarpa del Atlético Mineiro y Dorny Romero del Club Bolívar completan el tridente. Agustín Cardozo y Marcelino Romero de Lanús, Robson Matheus también del equipo boliviano y Mateo García del Once Caldas están en la primera línea.

Oficial de la Conmebol.

Juan David Cuesta y el portero James Aguirre también están en el once ideal. Sasha Marcich de Lanús y Vítor Hugo del Mineiro complementan el equipo de la semana en la Copa Sudamericana.