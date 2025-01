El primer equipo que se quedaría sin entrenador en el FPC: “La relación jugadores y el DT está rota”

La Liga Colombiana I-2025 puso primera marcha y la primera fecha empezó a dejar en claro que equipos como Nacional y América de Cali son los favoritos al título. Otros no mostraron mejoría en el fútbol demostrado en el 2024, es normal al tan solo ser la primera jornada, pero ya se empezó a hablar del primer entrenador del FPC que sería despedido.

Publicidad

Publicidad

El humo de fichajes estrellas para el primer semestre del fútbol colombiano estuvo más agitado que nunca. Algunos casos como el de Juan Fernando Quintero a América se terminó dando, pero la llegada de James Rodríguez terminó siendo un sueño que no se hizo realidad para Junior de Barranquilla.

Al estar concentrados en intentar romper el mercado y fichar a James, se dejaron al lado unos detalles en la confección del plantel de Junior que empezaron a salir a la luz. Emanuel Olivera le confesó al programa ‘El VBar’, de Caracol Radio, que “estaba renovado hace un mes de Junior y me fui de vacaciones y no surgió”. La molestia empezaba a crecer.

El también defensor central Nicolás Zalazar tampoco continuó en Junior de Barranquilla y, como si fuera poco, se iba a dar otra salida inesperada en plena Liga Colombiana I-2025. En el programa ‘Momento Tóxico de Fútbol’ informaron que el entrenador César Farías le había dicho a Rafael Pérez que contaba con él, pero después le informaron que no iba ser tenido en cuenta. El zaguero terminó yéndose del club tras llegar a un acuerdo para rescindir el contrato que tenía hasta diciembre de 2025.

Publicidad

Publicidad

César Farías tendría las horas contadas en Junior: “La relación jugadores y el DT está rota”

César Farías, entrenador de Junior. (Foto: Vizzor Image)

“Esta mañana en medio del programa dedicado al Junior de Barranquilla que hacemos acá para la radio local, ‘El Gol Que Se Vive Radio’, recibo una información en la que me hablan de que el señor César Farías tiene el vestuario reventado. Hay inconformidad en algunos elementos de la plantilla que son referentes por el manejo que le está dando y la toma de decisiones. A mí me dicen esta mañana clarito que ayer (28 de enero) al mediodía hubo una reunión donde Don Fuad. El descontento con Farías viene de hace días, incluso desde antes de la pretemporada. Ha tenido mal manejo a la hora de confeccionar la nómina y también el trato a algunos referentes del club, que no es raro en él. Me dijeron esto casualmente a las 9:08 de la mañana de hoy (29 de enero): ‘La relación jugadores y el DT está rota en estos momentos’“, informó el narrador Jerry Benavides en el programa ‘Momento Tóxico De Fútbol’.

ver también Esto vale la camisa del América de Cali edición especial con Juan Fernando Quintero

El partido que podría definir la continuidad de Farías en Junior de Barranquilla

Mientras sigue creciendo la tensión en el vestuario de Junior, según la información dada por Jerry Benavides, en el calendario del equipo ‘Tiburón’ aparece un partido que definiría la continuidad del DT venezolano. Se trata del encuentro contra América de Cali del jueves 6 de marzo por la fase previa de la Copa Sudamericana. El que gane accede a la fase de grupos.

Publicidad

Publicidad