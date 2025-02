La Liga Colombiana I-2025 ya pasó las primeras fechas y como es habitualmente en cada campeonato, los equipos que no pasan por un buen momento empiezan a sacar a los entrenadores que no tienen buenos resultados, es por esto que se han anunciado las primeras salidas del técnico que no continuarán en sus cargos.

Publicidad

Publicidad

El primer entrenador en hacerse oficial su salida fue Alexis García, técnico que tras un largo proceso por parte del club bogotano y tener un muy pobre rendimiento de puntos en las primeras cinco jornadas, en las que solamente sumó 2 puntos, fue cesado de su puesto, como lo confirmó el club bogotano por medio de sus redes sociales, después de la derrota ante Boyacá Chicó.

Pero Alexis no es el único que se queda sin trabajo, ya que en las últimas horas se conoció el nombre del segundo entrenador que sale de su puesto, se trata de Juan Carlos Álvarez, quien curiosamente era hasta hace algunas horas el técnico del Chicó, que a pesar del triunfo contra Equidad, la dirigencia del cuadro boyacense decidió sacarlo.

ver también Alexis García no va más: el contundente comunicado de La Equidad

Hasta el momento, Chicó no se ha pronunciado sobre la salida de Álvarez, ya que existe la versión de que el propio técnico antioqueño fue el que renunció, pero la que tiene más fuerza es la que fue la dirigencia del club, liderada por Eduardo Pimentel y su hijo Nicolás, los que habría determinado no darle continuidad al proceso.

Publicidad

Publicidad

Juan Carlos Álvarez con Boyacá Chicó ante Junior por la fecha 5 de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2025. Foto: VizzorImage / Edward Leguizamon.

El nuevo técnico del Chicó

Según contó el periodista Mariano Olsen por medio de su cuenta de X, el nuevo técnico del Boyacá Chicó será el paraguayo Julio Javier Doldán, quien venía de dirigir el Sport Colombia de su país y que tendrá su primera experiencia como entrenador en el FPC. Cabe recordar que el guaraní conoce muy bien el fútbol colombiano, ya que en su época de jugador estuvo en el Deportes Tolima, en donde fue goleador y uno de los futbolistas más importantes de su historia.

Encuesta¿Te sorprendió la salida del técnico del Chicó? ¿Te sorprendió la salida del técnico del Chicó? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad