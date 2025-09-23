Es tendencia:
Fútbol Colombiano

“El señor Machado es un mentiroso”: Bonnet acusa al director del arbitraje por ‘fiesta prohibida’

Además de las acusaciones por hacer una fiesta a la que invitó a otros árbitros FIFA, el periodista asegura que Ímer Machado es el protegido del presidente de la FCF.

Por Michell Figueroa

Ímer Machado, árbitro colombiano, está en el ojo del huracán por estas declaraciones.
Ímer Machado, árbitro colombiano, está en el ojo del huracán por estas declaraciones.

El reconocido periodista deportivo Javier Hernández Bonnet acusó al director de la Comisión de Arbitraje de la Federación Colombiana de Fútbol, Ímer Machado, de ser un “mentiroso”.

Las fuertes acusaciones, que se dieron a conocer a través de la plataforma ‘Ditu’ del Canal Caracol, se hicieron virales a través de redes sociales.

De acuerdo con lo mencionado en el segmento que se hizo viral, las acusaciones de Bonnet contra Ímer Machado están relacionados con una fiesta que habría organizado el señalado con árbitros FIFA.

“Usted lo que quiere es hacernos decir cosas que aquí no podemos decir, pero con mucho gusto yo le adelanto una”, dijo el periodista antes de soltar la bomba.

Esta es la razón por la que le dicen mentiroso a Ímer Machado

De acuerdo con los señalamientos del periodista, el árbitro colombiano hizo una ‘fiesta prohibida’ a la que invitó a otros árbitros FIFA y luego lo negó.

“El señor Ímer Machado es un mentiroso. Hizo una fiesta allá, se llevó unos árbitros FIFA, lo llamó el señor Álvaro González y le dijo: oiga, ¿Qué es esto, usted por qué lleva árbitro FIFA a esa fiesta?, si los árbitro FIFA no pueden estar sino operando en temas de FIFA en eventos oficiales“, relató.

“Dijo que no, y después los dos FIFA fueron a pedirle cacao a Álvaro González, que los reencauchara y jurando que sí habían estado donde el señor Machado“, añadió Bonnet.

Además de la acusación de hacer una fiesta e invitar a otros jueces, el periodista aseguró que prácticamente Ímer Machado es intocable, pues supuestamente está bajo la protección de Ramón Jesurún.

“Lo que pasa es que el señor Machado es en estos momentos, y yo lo digo con toda franqueza, el protegido del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y no hay quien lo mueva“, finalizó.

Michell Figueroa
