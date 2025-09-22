El show de la Dibu Martínez colombiana en la final de la Liga: “Tírala donde querás que te la tapo”

Deportivo Cali se coronó campeón de la Liga Femenina 2025 luego de vencer a Santa Fe en la final, que comenzó en El Campín de Bogotá y finalizó en el estadio Palmaseca de Palmira. Luego del 1-1 en el marcador global, todo se definió en los penaltis, donde el club verdiblanco se impuso ante ‘Las Leonas’. Además del nuevo título, la Dibu Martínez colombiana se robó las miradas.

En la tanda, Deportivo Cali fue superior y pudo imponerse ante Santa Fe, que falló uno de los cobros para quedar 5-4 y así ser las nuevas campeonas. En medio de la victoria, se destaca la portera Luisa Agudelo por sus arengas y provocaciones contra sus colegas de Santa Fe, muy al estilo Dibu Martínez en la Selección Argentina.

Cabe recordar que Emiliano Martínez se hizo famoso en el mundo por su show antes que los jugadores rivales cobren penaltis. En las semifinales de la Copa América 2021 ante la Selección Colombia, quedó al descubierto cómo sacó del juego a Yerry Mina y Edwin Cardona, mientras Miguel Ángel Borja no se desconcentró y no siguió con el recital de malas palabras.

En esta ocasión, Luisa Agudelo es la protagonista. En la tanda de penaltis siguió con el recital y el show, que le sirvió para atajar el penalti de Lizeth Aroca. La jugadora de Santa Fe remató con más colocación que fuerza y ahí la portera de Deportivo Cali se lució con espectacular gesto técnico y quedarse con la pelota.

La árbitra Mariana Quintero, en el ojo de las críticas

Y así como la arquera emuló al Dibu Martínez, la árbitra Mariana Quintero está en el ojo de las críticas por sus decisiones. La colegiada expulsó a dos futbolistas de Santa Fe y a la portera Luisa Agudelo nunca le mostró tarjeta amarilla por sus fuertes gestos para sacar del partido a sus rivales.

Se cree que también hubo error por forzar la repetición del cobro de Lizeth Aroca y que Agudelo tuvo que ser amonestada. En el video se ve cómo le grita a su colega que lo patee a donde quiera que lo va a tapar. Sus gestos dividen las opiniones, pues algunos hinchas están en contra y hace parte del juego, otros asumen que puede ser un síntoma de juego sucio.