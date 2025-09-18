El arbitraje colombiano vuelve a estar en el ojo del huracán, esta vez no por una jugada en particular, sino por el salario que reciben por partido arbitrado. Las cifras reveladas han generado todo tipo de comentarios por parte de los hinchas del Fútbol Colombiano.

De acuerdo con la información entregada por el periodista Luis Arturo Henao, el juez central recibe 2.900.000 pesos por partido, mientras que los asistentes reciben 1.600.000 cada uno. El árbitro VAR gana lo mismo que un asistente de campo y el asistente de VAR, 1.300.000.

El sorpresivo pago que reciben los árbitros en Colombia y que generó polémica

La polémica se dio porque varios hinchas del fútbol argumentan que estos salarios son muy bajos y abren la puerta a las apuestas ilegales. Según las críticas, las malas decisiones arbitrales en algunos partidos no solo afectan a los equipos, sino que generan sospechas que manchan el espectáculo.

Si bien la Dimayor y la Comisión Arbitral sancionan a los jueces que se equivocan, el problema no termina, sino que, por el contrario, se repite. Con el paso del tiempo, muchos árbitros regresan a dirigir y vuelven a equivocarse en los siguientes partidos.

En Colombia, el arbitraje sigue siendo un tema polémico, tanto en preparación como en condiciones laborales. A diferencia de otros países, en especial en Europa, donde los jueces se dedican solamente a esta labor.

Lo cierto es que el debate está en furor, algunos aseguran que la cifra es adecuada para lo que hacen en la cancha, mientras que otros exigen una mejora urgente para evitar los temas en mención. Lo cierto es que los hinchas siguen exigiendo transparencia y decisiones adecuadas en los partidos del FPC.