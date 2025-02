Un episodio lamentable marcó el cierre de la quinta jornada de la Liga BetPlay en Colombia, cuando el enfrentamiento entre Once Caldas y Deportivo Pereira se vio empañado por un acto de racismo que involucró a jugadores en el terreno de juego y a la afición en las gradas.

El incidente ocurrió el miércoles 19 de febrero, durante un partido que inicialmente parecía ser un clásico disputado con intensidad, pero que terminó dejando una mancha en el fútbol profesional colombiano.

El hecho se desencadenó a los 26 minutos del primer tiempo, cuando el Deportivo Pereira ganaba por 1-0. Una falta cometida contra el delantero hondureño Rubilio Castillo, jugador del equipo pereirano, fue el punto de partida de la controversia.

Tras la infracción, el jugador Joel Contreras, del Once Caldas, se acercó a Castillo y realizó un gesto que generó indignación. Aunque las cámaras no captaron con claridad lo que Contreras dijo, el gesto fue interpretado como un acto de racismo, lo que desató una serie de reacciones tanto dentro como fuera del campo.

El incidente no se limitó a los jugadores involucrados en la jugada. Otros futbolistas, como Carlos Darwin Quintero y John Manuel Arteaga, también intercambiaron palabras en medio de la tensión generada por el acto racista.

MANIZALES – COLOMBIA, 19-02-2025: Michael Barrios del Once disputa el balón con Jhostin Medranda del Pereira durante partido entre Once Caldas DAF y Deportivo Pereira por la fecha 5 como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2025 jugado en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizales.