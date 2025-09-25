El técnico de IDV rechazó la celebración antes de tiempo del Once Caldas: “Nosotros somos más serios”

Once Caldas se despide de la Copa Sudamericana de la forma más dolorosa posible, luego de caer en los cuartos de final ante Independiente del Valle de Ecuador. Esta eliminación es considerada un fracaso, pues en la ida en Quito, el equipo colombiano alcanzó un doblete de Dayro Moreno para un 2-0 parcial. En Manizales, ante su gente, todo se fue al piso. IDV empató el marcador global (2-2) y forzó los penaltis.

En los cobros, definitivamente se perdieron los papeles y Once Caldas quedó fuera de competencia. El equipo blanco espera en el 2026 estar de vuelta a los torneos Conmebol y conseguir lo que se vio cerca en la edición 2025 de la Copa Sudamericana. Ahora, Independiente Del Valle espera seguir haciendo historia y tendrá una gran oportunidad ante Atlético Mineiro en las semifinales, para acceder a una nueva final continental.

El técnico de Independiente Del Valle habló sobre la clasificación de su equipo, el trabajo para remontar el 2-0 en contra en Manizales, la mentalidad ganadora de sus jugadores y el fracaso del Once Caldas, algo que no es nuevo en los equipos colombianos, pues el verbo “perder” parece bastante incrustado en la historia de los clubes y Selección Colombia, en diferentes categorías, masculino y femenino.

Con el doblete de Michael Hoyos y el 5-4 en los penaltis a favor de IDV, se consumó otro fracaso del fútbol colombiano en el ámbito internacional. El entrenador Javier Rabanal fue enfático al decir que su equipo fue más serio que el rival y que no le gusta en lo absoluto celebrar antes de tiempo, algo que sí sucedió en Manizales, pues pareciera que ya estuvieran clasificados con el partido de vuelta por jugar en el estadio Palogrande.

Fuertes palabras del DT de Independiente Del Valle tras eliminar a Once Caldas

“Me contaron cómo vivieron los jugadores colombianos en el bus (en Manizales) y a mí personalmente no me gusta celebrar antes de que las cosas se consigan. Sé que ellos venían celebrando y al final nosotros hemos estado más serios y nos lo hemos llevado”, dijo el DT Javier Rabanal en la zona mixta.

Cabe recordar que no es solo Once Caldas. Selección Colombia Masculina y Femenina en la Copa América, Atlético Nacional en los octavos de final de Copa Libertadores 2025, Santa Fe en la fase previa del mismo torneo en la misma edición, Millonarios en torneos Conmebol, así como América de Cali en finales continentales, o el penalti de Jarlan Barrera con Junior en el 2018, demuestran que, por ejemplo, la Copa Libertadores 2004 del equipo de Manizales, parezca hasta un accidente o algo inusual en el listado de campeones.