Junior de Barranquilla no pasa por sus mejores horas, luego de las decisiones que se han tomado en el club. A la salida de Sebastián Viera, el ‘extraño’ caso médico de Carlos Bacca y la abrupta ida de Juan Fernando Quintero se sumó la derrota contra Águilas Doradas, en el Metropolitano el pasado sábado, con lo cual el ambiente no es el mejor.

Los hinchas empiezan desde ya a apuntar contra el director técnico, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, ya que el trabajo que viene haciendo desde el semestre pasado no se ve y se le acusa de jugar un fútbol ‘muy defensivo’ el cual no representa al club. Y desde todos los lugares ya empezaron a apuntan contra el entrenador y una de ellas fue Melissa Martínez.

La periodista de ESPN no se quedó callada ante la actualidad del equipo de su tierra y lanzó varios comentarios contra ‘El Bolillo’. “Ah no, esa sí empáquemela aquí… En una ciudad como Barranquilla, en donde el fortín ha sido el Metropolitano y la gente está acostumbrada históricamente a que el equipo lo haga bien, uno no puede decir eso. Acá hemos criticado las malas campañas de Junior, pero por fuera de casa. Pero, en el Metropolitano como fortín, se clasificó a finales y se ganó títulos”, dijo en el programa Equipo F.

Y agregó: “Si vas a utilizar cualquier plaza del país para ese ejemplo, te lo compro. Pero si vas a poner a Barranquilla, en donde los rivales comenzaban a pedir tiempo desde el primer tiempo, no da a lugar. Esta fue la prórroga del ‘todos contra todos’ anterior“.

