Michael Rangel es una de las cartas en el frente de ataque de Llaneros, equipo que está sorprendiendo en la Liga Colombiana por su buen rendimiento, siendo el santandereano uno de los futbolistas más experimentados de la plantilla, tras tener un paso por varios clubes a nivel nacional e internacional, en varios de ellos siendo goleador.

Uno de los clubes en los que no tuvo un buen paso, ‘El Rompe Corazones’, fue Junior de Barranquilla, club del que habló hace algunos días y reveló que no recibió un buen trato por parte del de la dirigencia del club atlanticense y del entrenador Julio Comesaña, palabras que hicieron eco y por la que Teófilo Gutiérrezlo encaró.

“Alcancé a escuchar, no sé si sea verdad o mentira, que de la parte de los directivos (de Junior) decían que no me pusieran a jugar, que siempre iba a estar de suplente”, indicó inicialmente Rangel en una entrevista para AS Colombia sobre lo que hubiera cambiado de su carrera deportiva, asegurando que le hubiera gustado quedarse en América de Cali y no ir al Junior.

Y después agregó: “Llegué a Junior otra vez, donde no fui bien recibido, no sé qué pasaba y la verdad ni entiendo por qué invirtieron el dinero que pagaron por mí, cuando nunca me iban a poner. Llego a Junior y me reciben con un batacazo, que Julio Comesaña dice que no me va a utilizar, que no me pidió, que no me necesita, que soy el quinto delantero. Entonces uno ahí va perdiendo, me tocó quedarme por el tema de la pandemia, peleaba por un puesto, pero no era lo mismo. Me relegó, no me dejaba entrenar con el equipo al principio, entrenaba aparte en el hotel, salía al parque a entrenar solo. Entonces es algo que cambiaría de no haber vuelto en ese momento a Junior, sino haberme quedado en América”.

Michael Rangel con Llaneros. Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte.

No le gustó nada a Teófilo Gutiérrez

Pues tras las palabras de Rangel, en el reciente partido que Junior venció a Llaneros, Teófilo encaró a Michael por sus palabras, desencuentro que se dio en el momento en el que ‘El Perfume’ iba a entrar a la cancha: “Hey, estás hablando mucha mond… Duraste 4 años aquí y cobraste bien. Cuando vine, te hice campeón, te saqué 2 veces campeón, pelao”, fueron las palabras de Gutiérrez al atacante santandereano.

