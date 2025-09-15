La Liga BetPlay 2025-II ya va más en la mitad y hay un equipo continúa invicto; sin embargo, no se trata de uno de los más grandes del FPC como se esperaría.

Se trata del equipo bogotano Fortaleza CEIF, que se convirtió en la gran revelación de la Liga BetPlay Dimayor 2025-II, consolidándose como el único equipo invicto del campeonato tras disputarse 11 jornadas.

Con una victoria 1-0 ante el América de Cali en la fecha 11, el equipo capitalino extendió su racha sin derrotas y sigue ilusionando a su afición con la posibilidad de pelear por los primeros puestos.

La racha invicta de Fortaleza es aún más destacable considerando que otros equipos que también habían tenido un buen arranque, como el Junior de Barranquilla, ya han perdido su invicto.

La clave del éxito de Fortaleza ha sido la consistencia. En sus 11 partidos disputados, ha logrado seis victorias y cinco empates, demostrando que es un rival difícil de superar.

Fortaleza venció a América de Cali

El triunfo de Fortaleza se dio durante el debut del nuevo técnico del América de Cali, David González. La defensa y la solidez del equipo de Bogotá se impusieron durante el encuentro que se jugó en la capital del país.

Este resultado confirma el excelente semestre que está haciendo Fortaleza, que ha demostrado un fútbol ordenado y efectivo, sumando puntos de manera constante.

Con este rendimiento, el equipo está posicionado en la parte alta de la tabla, exactamente en el segundo lugar, solo después del Junior de Barranquilla que tiene la misma cantidad de puntos.

La actualidad de Fortaleza despertó el interés de los analistas deportivos y aficionados al fútbol, pues podría ser la primera vez del equipo en los cuadrangulares. El camino del cuadro bogotano en esta Liga BetPlay sigue sorprendiendo a todos, confirmando su candidatura como uno de los protagonistas del torneo.